Big 6聖誕新年鍊鑊甘　熱刺封快車之王

又到聖誕,英超啱啱已打咗今季首輪聖誕新年快車,各隊14日內要連踢4輪都咪話唔甘,但亦係投注者最佳出擊時機。熱刺係Big 6近年喺「快車賽」最醒神嗰隊,昨日凌晨作客以6比2大炒愛華頓,孫興民同哈利卡尼各入2粒,為領隊普捷天奴同老婆結婚26周年紀念日送上大禮,講到近年英超聖誕新年快車之王,真係非熱刺莫屬。

自從普捷天奴喺2014年執教熱刺後,未計今仗,近4季總共踢咗16仗「快車賽」,錄得13勝3和未輸過,係Big 6球隊於近4季「快車賽」唯一不敗之師,而且勝率高達81%,其中2016-17年嗰季仲4場贏晒。雖然話大部分對手都唔算好強,但熱刺面對強隊都冇腳仔軟,2015及2017年成為英超盟主嘅車路士,喺奪冠嗰季嘅聖誕快車期對住熱刺,2次都要輸波收場,「肥普」當然有料到喇,而熱刺當家射手哈利卡尼,更喺近4季呢段賽程共轟16粒,亦係呢支北倫敦球隊贏波當食生菜嘅主因。睇埋今季賽程,熱刺只係出戰愛華頓、般尼茅夫、狼隊同卡迪夫城,筍到冇朋友,要全勝贏晒12分不是夢,長捧「藍籌股」熱刺,絕對係投注者不二之選。



曼聯換帥有望洗頹風

至於近年喺「快車賽」表現最差嘅Big 6球隊,竟然係曼聯。在近4季聖誕新年期間,「紅魔」合共踢咗16仗聯賽,只錄得7勝6和3負,勝率唔過5成,其中上季僅得1勝3和,不過佢哋啱啱掃走「悶蛋」教頭摩連奴,搵來進攻行先嘅蘇斯克查接手,喺今季「快車賽」首站即大炒卡迪夫城5比1,或者可一洗曼聯近年「快車賽」嘅頹風。



利物浦

26/12/2018 主場 Vs 紐卡素

30/12/2018 主場 vs 阿仙奴

04/01/2019 作客 vs 曼城



曼城

26/12/2018 作客 vs 李斯特城

30/12/2018 作客 vs 修咸頓

04/01/2019 主場 vs 利物浦



熱刺

26/12/2018 主場 vs 般尼茅夫

29/12/2018 主場 vs 狼隊

02/01/2019 作客 vs 卡迪夫城



車路士

27/12/2018 作客 vs 屈福特

30/12/2018 作客 vs 水晶宮

03/01/2019 主場 vs 修咸頓



阿仙奴

27/12/2018 作客 vs 白禮頓

30/12/2018 作客 vs 利物浦

01/01/2019 主場 vs 富咸



曼聯

26/12/2018 主場 vs 哈特斯菲爾德

31/12/2018 主場 vs 般尼茅夫

03/01/2019 作客 vs 紐卡素



神射手3雄爭鋒

英超進入聖誕賽期,列強喺積分榜爭持激烈之外,今季一班前鋒腳風都好順,似乎都想喺新年來臨之前收番嗰靚尾,齊齊喺射手榜前列爭崩頭,除咗過去兩季先後成為神射手嘅哈利卡尼同穆罕默德沙拿之外,今季仲有高產前鋒奧巴美揚加入戰團,一於睇睇邊位會將好狀態延續到季尾。



「兵工廠」阿仙奴前鋒奧巴美揚作為前德甲神射手,實力絕對有番咁上下,上季半程轉戰英超之後,適應能力極強嘅佢,就已經頻頻幫阿仙奴搶士哥,今季呢位加蓬前鋒喺新廠長艾美利調教下,繼續穩坐正選陣容,進一步融入球隊嘅進攻體系,今季踢咗唔夠一半,就已經斬獲12個聯賽入波,高踞射手榜榜首位置,成為「兵工廠」搶分利器。



‧沙拿哈利持續爆發‧

不過奧巴美揚想喺英超攞神射手,就要問過另外幾位英超前輩。其中上季大爆發,搶得神射手獎嘅利物浦埃及球王穆罕默德沙拿,今季季初雖然狀態慢熱,不過近期都開始上力,上仗為「紅軍」先開紀錄之後,今季聯賽個人已經轟入11球,用實際表現證明自己唔係曇花一現。另外已經奠定自己英格蘭當家前鋒地位嘅熱刺射手哈利卡尼,近年一直保持住驚人入球效率,尤其佢同熱刺一樣不嬲鍾意喺聖誕前後發力,舊年12月佢就個人狂轟8個聯賽入球,成功打破舒利亞所保持嘅英超單年度計入球紀錄,嚟緊聖誕賽期呢段時間呢位英格蘭本地薑嘅表現絕對值得留意。



英超射手榜(只列部分)

球員 效力球會 入球

奧巴美揚 阿仙奴 12

哈利卡尼 熱刺 11

穆罕默德沙拿 利物浦 11

史達寧 曼城 9

阿古路 曼城 8

李察利臣 愛華頓 8

夏薩特 車路士 8

安東尼馬迪爾 曼聯 8

格連梅利 白禮頓 8

哥林威爾遜 般尼茅夫 8