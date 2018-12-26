【蘇B的禮物】曼聯中堅收購名單　終極曝光

曼聯喺聖誕節前宣布易帥，令球迷對2019年開始有所憧憬，曼聯管理層亦決定開水喉，簽入新中堅一直都係主要目標。冬季轉會市場下星期重開前，英國《每日郵報》透露，佢哋已經得到一份曼聯球探秘密考察清單，當中有10位中堅已被「紅魔鬼」鎖定！



同近幾個月嘅傳聞目標有啲唔同，華拉尼、曉姆斯同高甸等名牌都唔喺名單之上，雖然高列巴尼、艾達韋列特兩大熱門在列，但考察名單入面仲有唔少「新名」出現，好似今季喺韋斯咸防線一夫當關嘅伊沙迪奧普、效力費倫天拿嘅「新尼曼查維迪」尼高拉米連高域，以及土耳其新星奧辛卡巴克同18歲法國新人圖迪保兩位小將。



收購目標(球會)●預計轉會費

高列巴尼(拿玻里)●9,000萬鎊

史堅尼亞(國際米蘭)●9,000萬鎊

哈利馬古尼(李斯特城)●7,500萬鎊

伊沙迪奧普(韋斯咸)●6,000萬鎊

阿利斯奧羅馬洛尼(AC米蘭)●5,500萬鎊

尼高拉米連高域(費倫天拿)●4,500萬鎊

艾達韋列特(熱刺)●4,500萬鎊

艾達米列達奧(波圖)●4,000萬鎊

奧辛卡巴克(加拉塔沙雷)●670萬鎊

圖迪保(圖盧茲)●2,000萬鎊/免費



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