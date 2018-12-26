【特稿】畀曼聯睇得起　呢幾個人有咩把炮？

英國傳媒踢爆曼聯1月份中堅收購名單，除咗高列巴尼、艾達韋列特、哈利馬古尼等球星最為球迷熟悉外，當中有啲比較陌生嘅名字，到底佢哋有乜咁把炮呢？



效力費倫天拿嘅尼高拉米連高域，身高有成1米95，只得21歲嘅佢已經係塞爾維亞國家隊主力，今年夏天世界盃決賽周3場分組賽都係正選，雖然球隊出唔到線，但尼高拉米連高域就以34次成功攔截，成為世界盃分組賽嘅「攔截王」，難怪被球迷譽為「新尼曼查維迪」，如果佢真係過埋紅魔鬼，就真係跟足晒傳奇前輩嘅軌跡啦！



另一位意甲頂級中堅、AC米蘭隊長阿利斯奧羅馬洛尼，依家只不過係23歲，年紀輕輕就成為歐洲老牌勁旅嘅隊長，呢位意大利國腳嘅領導同組織力都受到肯定，由於佢踢法優雅，而且制空力同攔截力都好強，全面踢法令佢畀人拎到同傳奇中堅尼斯達比較，阿利斯奧羅馬洛尼亦表示一直以尼斯達為模範球員。



收購名單入面一位之前未曾同曼聯扯上關係嘅，韋斯咸球星伊沙迪奧普，呢位21歲法國小國腳季前先至由圖盧茲轉投韋斯咸，轉會費係球會史上最高紀錄嘅2,200萬鎊，可見「錘仔幫」對佢係幾咁有信心，伊沙迪奧普亦不負所望踢出高水平表現，韋斯咸季初3比1贏曼聯後，摩連奴就曾經公開話發掘伊沙迪奧普個球探「有料到」。



最後，名單入面有2位唔夠20歲嘅小將，18歲土耳其小將奧辛卡巴克今年初先至正式出道，但已經成為加拉塔沙雷名帥泰林嘅愛將，佢喺2017年曾被歐洲足協官網列為「10大注目新星」；另一個「幼齒」係圖盧茲嘅圖迪保，佢今季正正係頂替伊沙迪奧普離隊空缺而上位，不過佢依家仲未同圖盧茲簽職業球員合約，意味如果曼聯喺佢簽約前出手，有機會只畀象徵性賠償就可以搶人。



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI