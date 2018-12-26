總結：下體「啪」一聲！占士慘叫傷出！

NBA常規賽周三(26號)上演重量級大戰，由勒邦占士帶領湖人作客挑戰盟主勇士，雖然湖人最終127比101大勝而回，不過勒邦占士今個聖誕節卻慘嘗「男人最痛」，他在第3節賽事中下體受傷，面容扭曲痛苦離場，據報勒邦占士曾向軍醫表示受傷時聽到「啪」一聲，認真恐怖！



今場大戰第3節剩下7分多鐘時，勒邦占士在一次進攻中疑似拉傷，當勇士反擊他亦照樣回防，然與積蒙格連鬧搶位搶籃板，雖然身體碰撞並不劇烈，不過隨住攻勢結束，勒邦占士卻突然彎腰掩住下體，表情非常痛苦，湖人即要求暫停讓「大帝」離場治療，現場記者稱占士當時透露受傷時聽到「啪」一聲，意味傷勢可能並不輕微，勒邦占士最後亦沒有重返球場，並被安排接受磁力共振檢查。



即使提早傷出，勒邦占士今場上陣21分鐘，仍取得17分及13個籃板，加上朗度(15分、10助攻)及古斯馬(19分)等隊友爭氣，湖人最後仍成功取得大勝。



最新賽果(左方主場)

勇士 101:127 湖人

塞爾特人 121:114* 76人

火箭 113:109 雷霆

紐約人 95:109 公鹿

爵士 117:96 拓荒者

*為加時賽果



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