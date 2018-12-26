【東體爭議】留力砌利物浦？艾美利放棄了！

聖誕新年快車全速開動，阿仙奴周四(27號)凌晨作客白禮頓，周日(30號)凌晨再作客利物浦，「兵工廠」領隊艾美利依家最頭痛，就係兩位防守中場盧卡斯托拉拿同古安杜斯，目前都有4張黃牌在身，如果今晚對白禮頓再食黃牌，之前對利物浦就要停賽，唔少球迷就呼籲阿仙奴將佢2個收起，不過艾美利日前就表明唔會考慮咁做：「白禮頓會好難打，我哋要全力作戰，唔可能諗定下場比賽會唔會停賽，我嘅足球生涯從來未試過因為驚停賽而影響決定，對白禮頓同利物浦都一樣係有3分畀你去爭取。」



事實上，阿仙奴冇幾耐之前就出過事，月中作客修咸頓一仗就有柏柏斯達夫普路斯同梅斯達菲2位中堅齊齊「儲滿黃牌」停賽，結果阿仙奴就輸2比3不敗走勢斷纜。不過，好多網民都話艾美利今次冒險係明智，事關作客氣勢如虹嘅利物浦未踢都輸咗9成，盧卡斯托拉拿同古安杜斯停唔停賽都未必有影響，不如全力爭取贏白禮頓仲實際喎！



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