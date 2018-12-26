阿里基：C朗今場同我一齊睇波

意甲今晚(26日)「拆禮物日」上演連場大戰，10點開波嘅阿特蘭大主場對祖雲達斯，冇C朗份，祖記教練阿里基已經講明，呢位葡萄牙球王將會先做後備。



阿里基話：「C朗今場會坐喺後備席上，我哋可以一齊睇波，我對佢之前嘅努力感到高興，當然其他人亦一樣。」



翻查紀錄，C朗對上一次喺聯賽擔任後備，已經係2011年4月23日，當時皇馬大勝華倫西亞6:3，換言之，已經相隔咗7年零8個月，真係恍如隔世。



2011年世界上亦發生多件大事，包括日本發生九級大地震，觸發海嘯，北非突尼斯爆發茉莉花革命，演變阿拉伯之春。歐洲出現債務危機，出現所謂嘅歐豬五國，仲有恐怖大亨拉登被殺。



當年球壇曼聯領隊費格遜仲未退休，並率領曼聯打入歐聯決賽，法甲新星基利安麥巴比只係12歲，尼馬仲踢緊巴甲球隊山度士。



至於點解阿里基今場會安排C朗做後備，可能因佢腳風唔多順，近6場比賽只靠12碼入2球，上場錯失入波機會後，更加發脾氣踢門柱，阿里基可能想畀佢冷靜一下。



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh