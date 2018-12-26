當日一夜情　桃田賢斗終於認愛

麻煩事一籮籮的日本羽毛球「一哥」桃田賢斗，早前被爆私自讓女隊員福島由紀留在自己房間過夜，被日本羽協以嚴重警告作處分，但今天事件又有新發展，他終於在個Twitter公開認愛，承認與福島由紀在戀愛中。



桃田賢斗雖然貴為羽壇世界第一，但他的負面新聞比起其成績更令外界關注，今年10月日媒爆料在湯優盃期間，有反興奮劑機構早上6點到女雙球員之一的福島由紀房間作突擊檢查，但福島未在自己房間，其後才發現她在桃田賢斗的房間走出來；而事發後，桃田與福島都回避，由經理人回應避談過夜的事實，只表示福島到桃田房間傾計，最後因此而被羽協作嚴重警告。



事件爆出之後，很多網友都有不同猜測，認為他們兩個可能一夜情，最終桃田選擇了正面回應，在Twitter簡單寫了一句「迷戀中」(Current Obssesion)，並貼上了福島的相片，此舉不言而諭。



桃田的桃色醜聞都唔少，2016年被媒體偷拍到夜店和一名40幾歲的媽媽生激吻；此外，他亦因為與隊友涉嫌賭博被日本國家隊開除，因此無緣里約奧運會。





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