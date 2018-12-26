曼聯今晚會踢成點　睇下呢4人就知　

魔性澎湃嘅曼聯今晚(26日)英超主場對哈特斯菲爾德，亦係看守領隊蘇斯克查接手執教之後，第1次喺奧脫福球場比賽，加上上場大炒卡迪夫城5:1，曼迷今場期望更加高。



翻查紀錄，傳奇領隊費格遜退休後，接手曼聯帥位嘅領隊，第1場英超主場賽事，成績並唔算突出。第1位莫耶斯成「魔」後英超主場地標戰，打和車路士0:0。



季尾莫耶斯被炒，傑斯做看守領隊，首場主場大勝諾域治4:0。第2季尹戈爾領軍，第1場英超主場竟然1:2輸畀史雲斯，至於摩連奴執教曼聯第1場英超主場贏修咸頓2:0。



睇番上述4人執教曼聯首場英超主場表現，竟然係看守領隊傑斯最好，蘇斯克查今次同樣係做替工，莫非又會重演大炒好戲？



「後費Sir時代」曼聯新領隊英超主場首戰成績

莫耶斯（和車路士0:0）

傑斯（勝諾域治4:0）

尹戈爾（負史雲斯1:2）

摩連奴（勝修咸頓2:0）



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