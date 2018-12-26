43歲型男宣布復出　仲話要衝冠

20年前(98年)他闖入了澳網決賽，今天拆禮物日滿43歲的前世界一哥里奧斯，宣布在2019年復出再戰職業球壇，將由挑戰賽開始，他坦言目標要做ATP最老冠軍。



這位智利名將14年前退役，但早前接受傳媒時自爆早已為復出準備，2019年先在低級別的職業賽打起，「我已經找來一些同水平的陪練為我練習，雖然是有點疲倦，而且亦有減磅，距離我以往（職業時代）的體重還差少少，但我很開心，因為很多事情已經變了。」

里奧斯過去曾高據世界第一位置6個星期，當年阿加斯、森柏斯等都是競爭對手，可惜的是未贏過大滿貫錦標，是目前唯一未贏過四大滿貫的前世界「一哥」，他目前正申請外咭希望可以先從挑戰賽開始，他的目標是希望可以在挑戰賽奪標，成為最老的冠軍，目前這個紀錄是由39歲的卡路域保持。



里奧斯在過去的職業生涯，成績相當不俗，曾贏18個ATP錦標，亦躋身過98年澳網決賽，他亦是首位南美球員，可以連續三年的世界排名位列TOP10，不過當年28歲的他因為腳傷及背傷的關係已選擇了退役。



過往在網壇都有老將復出的例子，日本女將伊達公子於08年以38歲之齡重返WTA，並取得驕人成績；她在09年贏得首爾公開賽冠軍，成為金夫人之後奪得冠軍的最年長女將。





支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh