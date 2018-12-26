【賽後解碼】雲尼亞里衰在信錯敗家仔

英超「拆禮物日」頭場，由兩支升班球隊正面交鋒，喺下游掙扎嘅富咸喺主場被狼隊逼和1比1，連續6場聯賽未贏過，難怪主帥雲尼亞里打算喺1月冬季轉會窗增兵。



富咸今仗表現積極，上半場佔較多攻勢，可惜阿歷山大米祖域連番失機，下半場主帥雲尼亞里亦醒水換入賴恩施斯隆，74分鐘呢位新星門前混戰下建功，可惜狼隊靠路曼沙斯扳平，最終各一言和，富咸連續6仗聯賽未贏過。



今季重返英超嘅富咸，夏天狂燒錢買入舒賀爾尼、占舒利、艾菲莫臣等新兵，唔單止成為史上首支豪使逾1億鎊增兵嘅升班球隊，亦係僅次於利物浦同車路士，成為今夏使錢買人第3多嘅英超球隊，但與1蚊都冇使過都排前列嘅熱刺相比，富咸竟衰到要護級堅羞家，明顯係人多手腳亂，甚至有傳舊將眼紅佢哋人工高添，搞到戰績欠佳，前任主帥祖簡奴域被炒，雲尼亞里喺11月中接手。



「雲爺爺」深明射手阿歷山大米祖域嘅重要性，佢之前5次有入波嘅聯賽，有4仗令球隊有分落袋，近期都刻意改用343陣式，利用舒賀爾尼同阿布巴卡卡馬拉等人於兩邊出波，簡簡單單「餵」畀米祖域數胡，但呢位塞爾維亞箭頭目標太大，成為眾矢之的被嘜死，亦缺少另一攻擊點執漏，連埋今仗在內，米祖域連續6場食白果，富咸呢6仗入得3球咁大把，攻力咁弱，雲尼亞里真係要諗諗計。



有傳雲帥打算喺1月冬季轉會窗增兵救亡，睇中3名喺舊東家車路士雪到硬晒嘅邊緣人加利卡希爾、域陀摩西斯同真禾特，前兩者自意籍教頭沙利今季上任後淪為後備，而真禾特一路喺車仔都冇碇企，佢係「雲爺爺」於2015-16年度球季為李斯特城勇奪聯賽冠軍嘅愛將，隨時有機會師徒重聚為富咸打護級。



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