派錢咩！大連一方1.1億年薪買起佢

距離明年1月冬季轉會市場重開愈來愈近，各大豪門都準備掃貨，最豪球會來自中超，大連一方開出1100萬鎊(約1.1億港元)年薪，利誘水晶宮射手韋費特沙夏加盟，係佢現年人工3倍，叫人點抗拒。



據悉，大連一方向韋費特沙夏開出嘅合約，除咗固定年薪1100萬鎊之外，每年仲有機會獲得250萬鎊獎金，亦有頭等機票畀佢定期飛返英國，簡直係皇帝級待遇。



26歲嘅韋費特沙夏球員生涯好大起伏，曾獲費格遜賞識，於2013年1月由水晶宮加盟曼聯，但只為紅魔鬼喺英超上陣2次，就被外借去水晶宮，跟住被借外去卡迪夫城，然後又借返去水晶宮，直至2015年先至正式被水晶宮買斷。



韋費特沙夏入波數字麻麻，上季英超只係入9球，已經係佢職業生涯，單季聯賽最多入球一季，大連一方咁都肯以天價人工請韋費特沙夏，真係祝佢哋好運。



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