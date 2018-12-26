專欄輪住嚟　才子佳人愛情永固

今日陽光普照，好的天氣來得及時，因為這天是盧比度大婚的日子。轉眼間，盧比度已經來港8年，8年來不單為傑志立下不少汗馬功勞，目前既是一隊的助教，亦是傑志足球學院的總監，他在培育年輕球員方面花了很多心機。



現在盧比度已經入籍香港，將香港變成他的家，如今娶得美人歸，更成為不折不扣的香港姑爺。我代表盧比度的球迷朋友，以及傑志足球學院所有學員及家長，恭賀盧比度和Amy「機緣巧合、美滿良緣」。



傑志一代Icon



盧比度是一個為傑志刻劃年代的代表人物；2010年來港之後，曾經為傑志重奪失落了47年的聯賽冠軍，亦當選過香港足球先生。他為人感性，對人友善，流露着西班牙人的熱情。當年為傑志贏得聯賽冠軍後，他在手臂上紋上傑志的會徽，以示對球會的愛護，實在難得。



還記得在他加盟傑志後的季前集訓，我在西班牙首次認識這位（當年的）大孩子，印象中他特別「眼淺」，所以今日亦有賭一鋪，他在婚禮和婚宴上會不會「眼球出汗」，結果今天大個仔了，僅僅忍得住。更難得是他在婚宴致詞時，一半是用廣東話，我全部聽得明白，叻仔！球隊沒有放假，盧比度和Amy沒有即時渡蜜月，可能要等到季後。無論如何，都祝願他們新婚幸福快樂，百年好合、永浴愛河。



傑志會長 伍健