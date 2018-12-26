2018本地波算係咁啦！2019繼續努力

2018年快將完結，過去一年，本地球壇發生了不少大事件，當中有喜有悲，慶幸大部分都叫人拍案叫絕、激盪人心。總括而言，過去一年對於本地球壇，100分滿分都有90分喇啩！？



第1位【鄭展龍亞冠盃入1個靚波攞4個獎】

今年3月14日，傑志在香港大球場上演的亞冠盃E組分組賽，以1比0擊敗客軍日職勁旅柏雷素爾，成為該亞洲球會級賽事改制後，首支贏波的香港球隊。至於入球功臣，正是80分鐘後備上陣的20歲小子鄭展龍，花名「泡泡龍」的他於補時階段，在右邊犄角位接應隊友科蘭的回傳後，避過對方球員，再以左腳射出一記世界波。這記龍門右上角入網的靚波，不僅令「泡泡龍」榮膺該仗的「最佳球員」，之後更先後當選「分組賽第4圈金球」、「分組賽金球」及「年度亞冠盃金球」。其中，鄭展龍在「年度亞冠盃金球」的網上投票，在超過130萬人投票下，獲得近70萬票，得票率超過50%，力壓另外9個金球，脫穎而出。



第2位【香港隊勇奪2019東亞盃決賽周入場券】





「EAFF E-1東亞足球錦標賽2019第二圈」於上月11至16日在台灣上演，香港足球代表隊在新任主帥「白咖哩」韋特率領下，以3戰2勝1和完成賽事，並憑較佳入球數字壓過同分的勁旅北韓，相隔9年後再次躋身決賽周，將於明年12月揮軍南韓，與南韓、日本和中國爭逐錦標。港隊是次赴寶島出戰，多名球員都表現出色，包括賽後榮膺賽事MVP的黃洋，以及在首戰對中華台北後備上陣射入致勝球的小將鍾偉強等等。





第3位【「白咖哩」910上任1210辭工】

儘管前關島及中華台北主帥韋特，在一片爭議聲中受聘成為金判坤的接班人，今年9月10日到任後，其言論及選人準則惹來不少聲音，加上首兩場熱身賽僅錄得1和1負，但當港隊在11月的「EAFF E-1東亞足球錦標賽2019第二圈」壓過北韓晉級後，其人氣迅即飈升，並成為港隊球迷新寵兒。豈料，港隊由台灣凱旋榮歸當日，還向傳媒表示已為明年底征戰南韓，訂立了備戰大計的韋特，在12月10向足總主席提出請辭，翌日日乙球會東京綠茵透過球會網頁公布，新任監督正是「港隊3個月主帥」韋特。



第4位【華杜斯膺4料足球先生重返國家隊】

今年5月17日晚舉行的「香港足球明星選舉」頒獎典禮，港超冠軍傑志再次成為大贏家，其中場主力前匈牙利國腳華杜斯，更威到盡先後奪得「最佳11人（中場）」、「球員之星」、「最受球迷歡迎球星」及「香港足球先生」4個獎項。兩日後（5月19日），華杜斯在匈牙利公布的國家隊名單中榜上有名，相隔7年重返國家隊。球季結束後，與傑志約滿的華杜斯選擇重返歐洲球壇，與匈牙利球會布達佩斯捍衛者再續前緣，並在歐霸盃首場賽事中上陣。其後，華杜斯回復自由身，更於今年10月中重返傑志。



第5位【陳俊樂投中超廣州富力】

今年2月初先有羅素由和富大埔轉會中甲球會遼寧宏運，至3、4月期間，再傳出多名港將季後外流的消息，到球季正式完結後，相關轉會消息紛紛得以證實，包括和富大埔中場陳俊樂與中超廣州富力簽下一紙3年半合約（上圖左）、基奧離冠忠南區加盟中甲新疆天山雪豹、「傑志孖寶」艾力士和辛祖分別轉投中甲延邊富德及印甲PSM望加錫，至於卓耀國曾加盟瑞士挑戰聯賽球隊基亞索，不過日前已跟球會解約。



第6位【元朗等足半世紀再捧銀牌】

今年1月27日乃本地老牌球會元朗（時稱陽光元朗）的大日子，這支地區球隊在少帥曾昭達率領下，憑藉艾華頓、祖連奴和劉浩霖各入一球，以3比0大破東方龍獅，在香港大球場高舉「高級組銀牌」錦標，繼1968年後再奪此殊榮。2月10日，元朗大軍在區內舉行勝利巡遊，沿途獲不少街坊及鄉紳打氣，當時球會會長王威信已透露，球隊聯絡新一季贊助的進度未如理想，未必能順利留住主將。最終，季後元朗一度傳出「自降」消息，同時間一眾主力紛紛被列強接收，最終元朗雖繼續留在港超，卻已人面全非，惟在新帥郭嘉諾執掌下，仍屬一路奇兵。



第7位【前世界盃金球獎得主科蘭投傑志】

近年不時邀請名將加盟的傑志，繼2017年初羅致了前南韓國腳金東進，以及前匈牙利國腳華杜斯後，今年1月4日再公布轟動整個亞洲球壇的消息，與曾效力曼聯、馬德里體育會和大阪櫻花等著名球會的名將、2010年世界盃金球獎得主的前烏拉圭國腳科蘭，簽下一紙半年合約。科蘭加盟後，場內為傑志貢獻了5個入球，場外令本港和亞洲地區更多人認識傑志，從各方面來看都是一次非常成功的羅致。科蘭約滿離隊後，一眾球迷都期待傑志公布新「星級外援」名單，今年7月4日，「藍鳥」公布獲前利物浦名將施素高來投，但「毛毛」在10月中卻因家事，無奈與傑志提前解約離隊。



第8位【山竹吹石門傑志中心】

今年9月16日，香港遭超強颱風「山竹」蹂躪，其中冠忠南區主場香港仔運動場，整個看台上蓋被吹走，逼使該區隊之後兩次主場賽事，要改到旺角場舉行。至於沙田石門賽馬會傑志中心亦幾被「山竹」徹底「吹」毁，中心旁邊的城門河氾濫成災，河水和雨水令整片仿真草球場變成湖泊，洪水湧入辦公室，將文件、器材和裝備沖走，有球員專用儲物櫃更被沖到百米以外的停車場。由於球季剛展開不久，操慣私家場的傑志（包括一隊、女子隊、青訓梯隊等），要四出打游擊，到港九不同地區球場訓練；職員則要到位於尖沙咀的臨時辦工室繼續工作。經各方努力，中心內的辦公室已重新運作，惟球場復修工程則要到明年2月底才竣工。



第9位【港隊重奪省港盃】

首回合憑隊長張志勇及「後備奇兵」卓耀國各入一球，以2比0領先的港隊，在1月7日的次回合作客廣州，儘管法定時間被主隊盧琳和梁學銘轟入，將總比數追成2比2，但全賴球隊將士用命，先捱過加時的艱苦時刻，再藉互射12碼以4比2勝出，兩回合計總比數6比4擊敗廣東隊，繼2013年後再次捧走省港盃。



第10位【3亞王和富大埔再戰亞洲賽】

和富大埔（綠衫）上季雖然三度與錦標擦身而過，其中於港超聯和「足總盃」都屈居傑志之下，但仍足以令這支地區球隊，達成夢寐以求的目標，奪得自2010年後再次征戰亞協盃的資格。為了兼顧本地和亞洲賽戰線，據聞和富大埔今季班費接近1,800萬港元，誠意十足。



第11位【楊正光成富力R&F首位港人主帥】

連續3年南下參戰港超聯的富力R&F，於今年6月14日透過廣州富力網頁公布，聘請了前南華中場球員、曾先後執教過南華、東方和香港飛馬的楊正光，擔任主帥一職，乃該隊成立以來，首度由港人出任主帥。曾北上中甲球隊梅州客家出任助教兼翻譯的「光Sir」，履新前已開始參與球隊組軍工作，上月就曾飛赴葡萄牙，為球隊物色外援中場。



第12位【陳氏宗親會復出港超聯主帥全華班】

今季港超聯有陳曉明重出江湖執教理文，「牛丸」陳婉婷復任東方龍獅主教練，加上陳浩然回歸香港飛馬接替西班牙教頭柏度，令現時10支港超聯球隊「清一色」由華人主帥領軍。



第13位【凱景港甲第8升港超】

上季在港甲以第8名衝線的凱景，在5月底獲足總接納以「贊助會員」身份升上港超。雖然季前一度傳出因未能覓得足夠贊助而放棄的消息，但最終在大旗手兼主帥「大頭文」馮凱文（白衫）的努力，以及贊助商出錢出力下，按照原定計劃升上港超，為年輕球員提供表現自我的平台。



第14位【愉園開季聯賽12連勝 下季港超見！】

闊別頂級聯賽好一段日子的本地老牌球會愉園（圖右），今季以乙組冠軍身份升上港甲，球會用盡3名外援，以及羅致多名具經驗的港超腳，配合一班潛質無限的年輕球員，一開季即平地一聲雷，聯賽12戰全勝勇奪「半程冠軍」。「快活谷」不僅在季前已復辦球迷會活動，開季後更精選賽事為球迷安排直播。傳聞愉園已着手為新一季升上港超作準備，值得期待。



第15位【東網連續4季直播港超聯】

香港足球總會在今年6月1日公布，on.cc東網連續4年成為港超聯的獨家網上直播媒體，經過近4年的發展，體育直播已成為on.cc東網一大主打，除港超聯外，觀眾還可透過《睇體》不同平台，欣賞到香港甲一籃球聯賽、泰拳系列賽、青少年綜合搏擊大賽、5人足球、棍網球、五人冰球、飛鏢，以及不同項目的學界賽事。