利物浦數紐記4蛋　甩開曼城7分！

利物浦Boxing Day主場出擊，送紐卡素四蛋續佔榜首！英超一哥紅軍繼續零輪換，埃及文明照舊正選掛帥，面對硬淨喜鵲，憑中堅洛夫雲轟入世界波開紀錄，換邊後穆罕默德沙拿射入12碼錦上添花、梳頓沙基利門前撞入加埋法賓奴泰華利斯埋齋，喺晏菲路全取重要三分。



紅軍雖然之後要大戰阿仙奴及曼城，但領隊高普覺得依然冇輪換空間，沙拿、沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴依然正選出擊。11分鐘利物浦開紀錄，球隊左邊斬中，紐卡素守衞頂出不遠，洛夫雲禁區內勁射入網，利物浦領先1:0完半場。



換邊後紅軍依然強勢，先憑沙拿轟入12碼擴領先比數，跟手高普換出法明奴留力。戰至79分鐘，利物浦瘋狂用高波進襲紐卡素，個波輾轉去到右路，阿歷山大阿諾特出地波畀沙基利搞掂，贏到3:0。完場前連後備防中法賓奴都有斬獲，接應右路角球門前頂入，助紅軍大勝4:0，另一邊廂曼城再次反勝為敗，以1:2不敵李斯特城，紅軍近兩輪甩開曼城到7分。



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