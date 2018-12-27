曼城輸埋畀李城　聯賽榜跌到第3！

邊個估到曼城去到聖誕快車賽程竟然兩連敗，依家連聯賽第二都保唔住！曼城今仗精銳盡出，出阿古路同奇雲迪布尼打正選，作客李斯特城先開紀錄，睇嚟球隊可以重返正軌。點知李城上場贏完車路士後仲未夠喉，今戰愈戰愈勇，先憑馬克艾拜頓扳平，換邊後仲有列卡度彭利拿射入世界波後來居上反勝2:1。曼城近2戰連失6分，另一邊廂熱刺大勝，曼城畀熱刺壓過跌落第3，哥迪奧拿認真頭痕。



曼城上仗主場鬥水晶宮，領隊哥迪奧拿收起奇雲迪布尼同阿古路搞出事，最終爆大冷輸2:3，今戰哥帥不敢怠慢強陣出擊，15分鐘阿古路禁區頂妙傳，貝拿度施華入楔射破卡斯柏舒米高十指關，藍月亮先開紀錄。但李城近期勁順，5分鐘後占美華迪左路斬入禁區，馬克艾拜頓門前頂入追成平手。李城之後仲有機會反先，可惜咸沙袓靴里近門一射被救，占士麥迪臣近門又射唔正唔中龍，半場打和1:1。



換邊後李城愈戰愈勇，不單後防頂得住，前場更有機會反擊，反觀曼城踢落患得患失，班波非常唔順，利萊辛尼頻甩腳、阿古路近門又射高，迪布尼更被換走。左閘戴爾夫不擅踢呢個位，被李城重點攻擊，就係佢於82分鐘輸個角球，李城右路角球斬中，曼城解圍不遠，列卡度彭利拿勁轟靚波入網仔反先。之後戴爾夫老羞成怒侵犯列卡度彭利拿領紅，曼城打少個返魂乏術輸1:2，連續反輸兩場，連個阿二都保唔住。



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