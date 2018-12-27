曼聯又贏一場！蘇B麾下魔性澎湃

寸王一走，普巴完全翻生！英超快車曼聯又贏一場，看守領隊蘇斯克查繼續帶領紅魔脫胎換骨，其中法國世界盃冠軍功臣普巴，今仗繼續有優秀表現，換邊後連入兩粒，個人第二粒更係遠程金球。普巴自摩連奴被炒後，2仗入2球貢獻2助攻，之前踢到無影無縱，絕對係不為非不能！



今戰曼聯雖有前鋒安東尼馬迪爾因傷缺陣，但改用桑馬達一樣Sharp醒，上半場由尼曼查馬迪近日射入先開紀錄，易邊後安達靴里拉妙傳保羅普巴再下一城贏2比0，跟手佢再轟入25碼靚波，雖然之後輸番粒，但無阻紅魔鬼贏3:1，令新帥蘇斯克查接手後連贏兩場。「蘇B」揚言要進攻再進攻，重拾紅魔昔日主攻傳統，佢講得出做得到，就算上半場領先後都冇縮後，呢種血性贏盡掌聲，而且佢不斷畀機會唔同球員，今仗除咗改用桑馬達外，一度被前任主帥摩連奴棄用嘅費特洛迪古斯，亦有份擔正，呢位巴西防中瞻前顧後，完全貫徹「蘇B」要不斷走動嘅打法，依家成隊波都肯不斷向前做壓迫，逼到對手有氣冇碇抖，之前同摩帥不和嘅普巴，近2仗入2球兼交出2次助攻，難怪佢哋魔性澎湃。



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