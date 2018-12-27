【賽後解碼】曼城崩潰　呢個第一罪人！

曼城兩連敗毫無先兆，後防一個唔掂累全家！戴爾夫於班捷文文迪受傷後，再一次頂上打左閘，今輪作客李斯特城被重點攻擊，呢名英格蘭國腳根本唔係踢呢個位，佢有甩漏都唔奇，今仗輸第一球正正係佢個位，而第二個失球輸角球亦係戴爾夫失誤。佢最後更老羞成怒攞埋紅牌，曼城個左閘位連佢都冇得用，哥帥肯定頭痕。



曼城上季以100分無敵姿態稱王，查實當時文迪已經長傷，中場戴爾夫被改做打左閘，只係當時曼城順風順水能以攻代守，戴爾夫呢個弱點先可以被掩飾得到。但今仗李城捉到鹿脫到腳，上半場不斷放波落對手左閘位，搞到戴爾夫醜態百出，除馬克艾拜頓嘅入球，咸沙袓靴里亦曾於相同位置埋門，只係當時艾達臣摩拉斯頂得住。不過換邊後戴爾夫愈踢愈曳，間接造就列卡度彭利拿轟入世界波反勝球，到最後佢更加沉不住氣，粗暴侵犯列卡度彭利拿領紅，哥迪奧拿冇好好搵文迪嘅替補，的確係老貓燒鬚。



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