【賽後解碼】喂艾美利　做咩換走拿卡？

阿仙奴聖誕快車甩轆，作客僅能打和白禮頓1:1。阿仙奴今仗再次重用奧斯爾打正選，上半場雙箭頭拿卡錫迪同奧巴美揚充滿威脅，其中拿卡錫迪於禁區內舞龍咁舞，呃晒三個敵衞再助攻美揚，狀態弗到漏油。但後防派膠半場被追和後，領隊艾美利換走奧斯爾換入伊禾比，到62分鐘再換走埋拿卡錫迪，搞到前場冇晒攻力，全場射門仲少過對手，艾美利呢次真係撳錯制。



一開波兵工廠係威係勢，奧巴美揚於窄角度逗射被對手門將僅僅救出。7分鐘拿卡錫迪就嚟料，於禁區扭動蛇腰，完全呃晒一眾敵衞再交美揚，後者輕鬆射入打開紀錄。白禮頓主場一向硬淨，35分鐘對手送禮當然力足扳平，當時阿仙奴角球未能做成威脅，主隊大腳踢前，列治史迪拿無啦啦頂後，約根盧卡地亞單刀射入完半場。



可能因為奧斯爾唔夠硬，艾美利踢完半場就換走佢，不過伊禾比入替後冇腳好波，阿仙奴先斷一臂。之後輪到拿卡錫迪，佢僅踢得一個鐘多少少就被換走，佢離場時非常不滿，去到後備席時怒掟手襪，呢個動作已經係連續兩場見到。換走艾朗藍斯後，兵工廠攻勢更加疲弱，美揚孤掌難鳴冇晒威脅，若非索羅門馬斯半單刀面對尼奴一逗高出，兵工廠1分難保。



拿卡錫迪同奧巴美揚合作一向有火花，今仗首個入球已說明一切，呢名法國射手自己射得之餘，仲周時不斷鑽營為隊友鋪橋搭路，有佢喺度美揚先可以有更理想發揮。艾美利上仗到78分鐘換走佢，到今仗更早將佢調離火線，呢個似乎唔係個好嘅決定。



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A