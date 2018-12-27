【賽後解碼】天助利物浦　未來兩場勁關鍵

英超聖誕、新年快車全速開動，本季錦標被廣泛認為係曼城同利物浦之爭，估唔到雙方於快車頭兩場成績差天共地，曼城接連反敗予水晶宮同李斯特城，利物浦就輕取狼隊同紐卡素，當中更不失一球。踢罷今輪紅軍已領先曼城7分，若未來兩輪主場對阿仙奴以及作客曼城都取得佳績，可以相信利物浦本季堅有機會打破宿命，終能首次染指英超冠軍！



曼城再次全失3分，19戰14勝2和3負積44分，已被同日大勝嘅熱刺壓過跌落第3位，熱刺15勝4負積45分，落後利物浦6分排第2。紅軍今輪繼續強勢，主場4:0大數紐卡素，16勝3和依然不敗，穩坐一哥位置，佢哋將於30號大戰兵工廠，之後4號就作客曼城，唔好話攞晒6分，如果取得4分，紅軍之後就好好踢。



睇番賽程，利物浦對完曼城後，本季已鬥完藍月亮同兵工廠，首循環又作客過熱刺同車路士，換句話講次循環要作客嘅勁旅只餘曼聯，利物浦依家爭標手執主動權，紅軍爭冠嘅最大敵人，就係自己。



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