【完美利物浦】罰球專家　本季入五金球！

利物浦本季表現一流，剛去到球季一半，踢完19場16勝3和，領先次席熱刺6分、第三曼城7分，前後兩線表現完美，但講到中場線始終工兵較多，特別於阿歷士張伯倫長傷後，冇乜邊個會起腳遠射，講到罰球專家，阿歷山大阿諾特勉強可以算半個，但要同以往菲臘比古天奴比，仲係爭好遠。但原來利物浦最強罰球專家「已在陣中」，佢依家被借到打比郡，就係威爾斯國腳哈利威爾遜！



如果大家唔善忘，都會記得曼聯今屆英聯盃被打比郡踢出局，當時哈利仔就射入一個妙到毫巔嘅靚罰球建下奇功。個樣生得勁似費蘭度托利斯嘅哈利仔，射罰球絕對唔係撞彩得一次半次，之後佢就屢入罰球同禁區外金球，剛啱於英冠對錫菲聯，佢於進攻右路得到罰球，佢左腳抽個遠柱建功，門將只能睇住個波入網。



哈利仔近11場賽事射入7球，其中6球來自禁區外，3次係來自罰球，後兩個數據都係英冠紀錄，呢個數仲未包括佢射破曼聯，以及為威爾斯上陣入嘅靚罰球，認真得人驚。早前打比郡領隊林柏特表示，利物浦有權於1月召回哈利仔，但依家紅軍順風順水，呢個機會唔大，但只要佢繼續有表現，下季或可於紅軍陣中發光發熱。



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