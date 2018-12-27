屈仔入超級金球　車路士贏在夏神

拆禮物日英超壓軸戰，車路士作客屈福特。屈福特主場一向有威力，今仗黃蜂兵團踢得好落力，主力羅拔圖佩雷拉更於禁區外球不着地抽入金球，但無論主隊表現幾咁好，始終都比一個人隻手摧毀，佢就係夏薩特。呢名比利時球王上半場扭過門將瀟灑抽入，換邊後自己博得12碼自己射入，個人梅開二度，帶領車仔重返正軌。



車路士上場不敵李斯特城，領隊沙利今仗用番上戰同樣陣容，三名攻擊手夏薩特、韋利安同柏度洛迪古斯都有Sharp醒演出，韋利安接應妙傳殺入禁區，過埋門將賓科士打一射近柱，但僅中網側，飛身護空門嘅基斯甸卡巴些利隻手撞埋條柱度，因而受傷離場。完半場前球賽掀起高潮，柏度中場直線交予夏神，後者扭過出迎門將左腳抽入。以為車仔可以領先半場，但屈福特轉頭開短角球，跟手斬番出禁區外，羅拔圖佩雷拉右腳窩利狂抽入網，半場各一平手。換邊後屈仔同車仔拉成均勢，但客軍有夏神成勝負分野，佢硬闖禁區受賓科士打侵犯，球證直指12碼點，佢不負所托射入今仗第二球，帶領球隊勝出。車仔贏波後19戰12勝4和3負積40分，壓住38分嘅阿仙奴排第4，同曼城有4分差距。



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