【賽後解碼】你睇！保羅普巴返嚟喇！

曼聯拆禮物日英超主場3比1擊敗哈特斯菲爾德，新帥蘇斯克查順利拎到上任後2連勝，老實講呢2場波嘅對手都唔強，「可能」摩連奴帶隊一樣可以贏到，不過曼聯球迷呢2場波覺得興奮，唔止係拎晒6分咁簡單，而係睇到球隊踢法、球員鬥志都判若兩隊，更加重要嘅係，「世界級」嘅保羅普巴終於返嚟喇！



「紅魔鬼」當初用8,900萬鎊簽保羅普巴回巢，大家都期待呢位頂尖中場可以雄霸英超，點知佢喺摩連奴執教下愈踢愈頹，堂堂世界盃冠軍主力，最後變埋做冷板球員，佢同摩連奴嘅不和同鬥氣，只係搞到兩敗俱傷，實在可惜。



不過蘇斯克查上任之後以保羅普巴做核心，佢亦用表現回饋新帥，「蘇B」賽後興奮表示：「呢個係我哋認識嘅保羅普巴！佢一直都係開心大男孩，永遠都係笑面迎人，事實上能夠做曼聯球員係應該開心，當然球員要承擔責任，但同時亦係一種光榮，保羅普巴身上流住曼聯嘅血。」



保羅普巴喺摩連奴執教嗰陣嘅紀律問題、比賽態度，甚至佢對摩連奴嘅「加害」係咪太過份都好，足球場永遠都係歌頌勝利者，如果保羅普巴可以爭氣幫曼聯重振雄風，相信曼迷好快就會唔記段季初呢段黑暗歷史。



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