【特稿】夏薩特係神　孫興民係最接近神嘅人

拆禮物日快車踢埋之後，英超球季就進行咗一半，冠軍在望嘅利物浦當然係最大贏家啦，不過要計球員個人表現嘅話，車路士「世三」夏薩特就肯定係最出位嗰個，呢位比利時天王周四(27號)個人獨取2粒，帶領車路士2比1擊退屈福特，佢今季英超入球數字已經達到10球，排喺射手榜第4位，作為一個非前鋒球員，入球數字相當可觀，加上佢以9次助攻排助攻榜第1位，如果冇咗夏薩特，車路士真係「什麼都不是」！



夏薩特梅開二度之後，佢喺車路士總入球數字突破100大關，以101球排車仔史上射手榜第10位，而最令車迷興奮嘅係，「世三」賽後表示：「我想為呢間球會入更多波，我想好似林柏特、泰利、杜奧巴咁成為球會傳奇！」言下之意，即係夏薩特想長期留隊，粉碎離隊傳聞。



如果依家選今季英格蘭足球先生，夏薩特無疑係坐定粒六，不過佢嘅最大對手，可能就係南韓前鋒孫興民！呢位熱刺射手繼上場梅開二度後，周四對修咸頓又入2粒助熱刺贏5比0，計一計數，孫興民近7輪賽事入7球兼交出3次助攻，平均每71.9分鐘就入1球，包括對車路士一仗「千里走單騎」嘅超級金球，熱刺依家可以殺上聯賽榜第2位，孫興民嘅貢獻比起哈利卡尼有過之而無不及！遺憾嘅係孫興民下個月要離隊出戰亞洲盃，希望唔好影響佢下半季嘅狀態啦！



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