29年等待！利物浦神奇數據100%捧盃

曾經18次贏得英格蘭頂級聯賽冠軍嘅利物浦，喺英超時代從未嘗過冠軍滋味，「紅軍」對上一次捧聯賽冠軍，已經係1990年嘅事。29年嘅漫長等待，利物浦同英超冠軍終於無限接近，雖然依家6分嘅領先優勢唔算好巨大，但以利物浦嘅人腳、狀態同穩定性，都畀到球迷「無敵」嘅感覺。



利物浦喺19場聯賽拎到16勝3和不敗成績，翻查數據，原來英超歷史上出現過3支「半季不敗」球隊(利物浦係第4隊)，分別係03/04球季嘅阿仙奴、10/11球季嘅曼聯以及17/18球季嘅曼城，呢3支「半季不敗」雄師最終都可以順利捧盃，足智彩亦將利物浦列為1.52倍奪標頂頭大熱(曼城為2.7倍)！



「紅軍」喺過去1年多連續作出3次神級收購，上年夏天簽入「英超球王」穆罕默德沙拿、今年初簽入「英超史上最佳中堅」華基爾雲迪積克、夏天再簽埋「世界最佳門神」艾利臣比加，令利物浦戰鬥力幾何級數提升，當然「神之領隊」高普居功至偉啦！楊過等小龍女都係等16年，利物浦球迷等咗聯賽冠軍29年，係時候破鏡重圓啦！



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