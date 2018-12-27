總結：超強心臟！救命波要搵丹尼格連

NBA常規賽周四(27號)連場大戰，聯盟「一哥」速龍作客惡鬥熱火，在一度落後17分的劣勢之下，憑住3分射手丹尼格連在只剩22.7秒情況下射入關鍵3分，最終以106比104驚險反勝，終止熱火5連勝走勢。



速龍今季展示出爭霸實力及雄心，雖然星級控球後衞路維因傷繼續缺陣，不過李安納就打出MVP本色，全場攻入30分及搶得8個籃板，不過真正贏波英雄，要數李安納的前馬刺拍檔丹尼格連，他在最後關頭在底線找到空位，冷靜射入反勝3分波。



統計顯示，今次是丹尼格連職業生涯第5次在最後30秒內射入反超前3分，與「飛人」卡特、杜蘭特、韋斯布克及列拿特並列NBA第1位(近10年)，更加厲害的是，丹尼格連只曾13次起手就命中5球，效率遠勝杜蘭特、韋斯布克等巨星(見表)。



30秒內射入反勝3分波排名(近10季)

丹尼格連 13射5中

卡特 12射5中

列拿特 23射5中

杜蘭特 23射5中

韋斯布克 26射5中



最新賽果(左方主場)

快艇 127:118 帝王

馬刺 111:103 金塊

獨行俠 122:119 塘鵝

灰熊 95:87 騎士

公牛 94:119 木狼

熱火 104:106 速龍

籃網 134:132* 黃蜂

鷹隊 121:129 溜馬

魔術 120:122* 太陽

活塞 106:95 巫師

*為加時賽果



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI