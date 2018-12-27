【未亡人系列】64%入球率　柏圖仲有料到

AC米蘭上場意甲打和尾二嘅費辛隆尼0:0，創下近34年以來，首次連續4場聯賽冇波入嘅羞恥紀錄，球隊已準備下月冬季轉會市場買前鋒。



問題係簽人行動處處碰壁，斟伊老將巴謙莫域、加利亞雷拉都有失敗，亦買唔起身價4000萬歐元嘅燕豪芬前鋒夏榮羅辛奴，依家竟然要向中超兵埋手，計劃向天津權健借用柏圖。



柏圖11年前由哥連泰斯加盟AC米蘭，走上球星之路，佢效力A米長達6年，為球隊入咗117個聯賽入球，仲捧過1次意甲冠軍。



不過，呢位現年29歲嘅巴西前鋒近5、6年來飽受傷患困擾，更加被A米放棄，輾轉踢過哥連泰斯、聖保羅、車路士、維拉利爾，但都係短暫效力。



直至上年加盟天津權健先至重生，近2季中超總共上陣47次，入30球，入球率高達64%，總算過番球員正常日子，難怪AC米蘭想邀請佢回巢。



不過，A米如意算盤未必打得響，雖然話中超水準唔及意甲，但比賽冇咁激烈，起碼可以減低受傷機會，柏圖仲可以延續球員生涯。



最重要係柏圖現時喺中超好食好住，年薪更高達1500萬歐元，就算免轉會費，恐怕以A米現時嘅財力，都畀唔起佢嘅人工。



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