【有片】呢位19歲跳級生複製C朗金球

周四(27日)凌晨意甲，羅馬以3:1擊敗薩斯索羅，出現一個精彩入球，羅馬中場尼高路辛尼奧路於右路個人突破，殺入禁區近底線位置。



當全世界以為佢冇角度射門，呢位19歲新星使出C朗招牌後腳扣球，扣返大位，再連續使出假腳，令對手門將及後衞失去平衡，再乖巧笠入。



呢一幕同當年C朗為葡萄牙對西班牙，做出嘅動作非常相似，當時C朗都係邊路快放，後腳扣入大位起腳，笠去遠柱，但隊友拿尼多事，加多一頭搞到被吹越位，令佢到發晒脾氣，非常經典。



尼高路辛尼奧路今次比C朗好彩，冇豬隊友搞事，取得佢首個意甲入球。出生於1999年7月2日嘅尼高路辛尼奧路，爸爸都係1位足球員，但只曾喺意乙及意丙搵食，踢波天份遠唔及尼高路辛尼奧路。



不過，「小辛尼奧路」亦試過受挫，上年加盟國際米蘭一直冇得上陣，今夏更被國米當成交易籌碼送去羅馬。



尼高路辛尼奧路大踢爭氣波，憑出色表現，逐漸成為羅馬主力，今季意甲已上陣9次，仲獲文仙尼召入意大利國家隊，加上今次入世界波，難怪羅馬球迷都認定佢係新托迪。



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