省港盃　郭Sir：望球員無懼對手！

將於明年1月6日及9日出戰「第41屆省港盃」的香港隊，周四（27日）假將軍澳足球訓練中心進行首課操練。港隊早前公布的27人名單，除了中村祐人、袁振昇及梁諾恆外，其餘均為參加明年U23亞錦賽外圍賽的適齡球員，惟部份球員因為需要備戰今周的港超聯賽或菁英盃賽事，未能出席操練，而安永佳則尚未從美國趕回香港，首課操練有23名球員出席。



由於原定領軍的新任菁英發展教練Michael Boris於日前辭職，因此港隊改由助教郭嘉諾領軍，不過他就向球迷呼籲，希望他們將焦點放在球員身上︰「其實不單止外國教練，唔少本地教練都會因為唔同原因而離開球圈，我唔肯定佢今次辭職嘅原因，而之前韋特另謀高就，佢係因為喺香港隊有成績先有外國球會搵佢，所以我都唔會覺得件事太過負面。我淨係希望香港球迷唔好注重喺有教練離職，希望注重番香港呢一班一直練得咁辛苦嘅一班香港青少年球員。」



對於今屆參與賽事的人腳陣容較往年年輕，「郭Sir」則解釋是為了備戰於明年3月出戰U23亞錦賽外圍賽︰「我相信41年以來，今年嘅陣容係最年輕嘅一班，但希望佢哋落到場唔好淨係諗住攞經驗，其實今次嘅班底係準備U23亞錦賽喺蒙古舉行嘅外圍賽，會同蒙古、新加坡同北韓同組，我哋都睇到1至3月有菁英盃嘅賽事舉行，亦都冇空間去集訓或者長期訓練，所以今次省港盃可以話係唯一亦都係最好嘅備戰機會。外間可能問點解會選班咁年輕嘅球員踢，甚至有U21或者冇乜超聯經驗嘅球員，但係要備戰今次賽事，省港盃會係最好嘅選擇。」



儘管對手實力及經驗均會在一眾港隊小將身上，但「郭Sir」則期望一班年青球員能夠克服恐懼和壓力︰「我唔想散播一啲負面嘅訊息畀球員，話去到作客嘅情況就輸少當贏，或者0比0番到嚟就最好，呢個唔係青少年應有嘅心態。呢班球員真係初生之犢不怕虎，佢哋未對過一啲中超中甲嘅球員，未感受過省港盃嘅緊要性，反而會係乜都唔怕，甚至今次作客環境，我想佢哋表現到對住乜嘢球隊都唔會怕，喺攻守都要進取啲。」



香港隊將於明年1月2日跟冠忠南區進行友賽，並隨後公布決選陣容，主教練郭嘉諾透露，希望將決選名單人數，由去年的21人增至23人。