【東體爭議】祖雲達斯已患C朗依賴症

周三(26日)晚意甲幾乎爆大冷，祖雲達斯落後1:2劣勢下，教練阿里基最終都係要派番C朗後備上陣救亡，球隊亦憑呢位葡萄牙巨星頂入，逼和了阿特蘭大2:2，保住今季意甲不敗之身。



翻查紀錄，祖雲達斯今季聯賽3次處於落後，都係靠C朗做救世主，除咗今場之外，仲有對拿玻里及安玻里。



祖記對拿玻里一役，C朗貢獻2次助攻，幫球隊反勝3:1，而對安玻里，C朗更加梅開二度，反勝2:1。阿里基原本今場想畀C朗抖下，結果都係靠佢入波，力保不敗之身。



祖雲達斯已經連續7季奪得意甲冠軍，過去4年亦2次入歐聯決賽，輿論認為C朗來投只係錦上添花。不過，事實證明祖雲達斯已愈來愈依賴C朗，即使對阿特蘭大之流，都要靠佢救亡。



最令人擔心係祖雲達斯可能步皇馬後塵，由踢整體，變成C朗個人球隊，對祖記唔係一件好事。



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh