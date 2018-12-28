省兩粒挫聖人　大會撬硬「錘仔韋利安」！

英超聖誕快車去到27號深夜，上演獨腳戲修咸頓主場對韋斯咸。錘仔幫近期愈踢愈順，作客依然佔得上風，下半場雖先失一球，不過陣中王牌菲臘安達臣爆Seed，攻入兩個靚波協助球會反勝。呢名25歲巴西攻擊手，本季高價空降英超後堅Fit，聯賽已射入八球質高態勇，若繼續保持上佳演出，下季必有大會天價撬人！



韋斯咸上仗不敵屈福特，但之前聯賽四連勝，領隊柏歷堅尼有料到。修咸頓換領隊後亦表現回升，曾殺敗阿仙奴，但今戰實際表現確於韋斯咸之下。上半場若非盧卡斯佩雷斯敗家，門前空晒都射唔入，辛迪加斯禁區頂轉身左腳彎近柱又僅出界，客軍早已先開紀錄。

但換邊後首先入波嘅係聖人，列蒙門前建功助修咸頓領先。但安達臣好快追平，佢於禁區外右腳狂轟割草式靚波搞掂，堅有功架。之後主隊谷前狂攻輸反擊，安達臣殺入禁區右腳射遠柱入網，助錘仔幫反勝2:1，近六英超贏五場。事實上，安達臣今仗去到球賽尾段有兩次機會戴帽，睇到佢極有級數。



安達臣於剛過去夏天，以3600萬鎊破球會紀錄加盟，好快已打出身價，對曼聯後腳入靚波，球迷已驚為天人，今仗再以個人之力擸三分。安達臣腳法好速度高能傳擅射，侵略性極高，踢法勁似車路士翼鋒韋利安，呢類攻擊手喺市場好吃香，保守估計佢依家身價已超越5000萬鎊，就算去到咁高價，相信出年都大把大會爭。



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