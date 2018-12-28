魔笛寸王法國維猜　閉起雙眼你最掛念誰？

2018年世界球壇可謂風起雲湧，法國靠新生代基利安麥巴比大爆發，夏天喺俄羅斯第二度捧走最高榮譽世盃；克羅地亞「魔笛」莫迪歷打破美斯及C朗近10年嘅壟斷，包辦多個個人獎項，充滿驚喜；老帥雲格告別執教22載嘅阿仙奴、「寸王」摩連奴年尾則敗走曼聯，嘆句「時不我與」；英超球會李斯特城班主維猜睇完波離場時搭直升機遇上意外離世，令人惋惜；昔日一代名將謝拉特、林柏特及亨利位位踢而優則教，總之就係重新洗牌，建立球壇新秩序！



人才輩出奪世盃法國有排玩

法國近年人才輩出，其中超新星基利安麥巴比最為耀眼，今夏未到20歲首度參加俄羅斯世盃即一鳴驚人，呢位「新亨利」喺16強憑一己之力玩殘阿根廷防線，並梅開二度反勝4比3，絕對屬代表作，佢喺決賽贏克羅地亞4比2亦建一功，成為繼球王比利後，世盃決賽史上第2年輕嘅入球球員。吸取兩年前歐國盃決賽飲恨嘅教訓，法國主帥迪甘斯堅持打穩守突擊，配合日漸成熟嘅華拉尼、保羅普巴及基沙文等戰將，最終繼1998年後再度封王，迪帥亦成為世盃史上第3位曾以球員及領隊身份捧盃嘅人，認真威水。



比利時英格蘭打出驚喜

今屆世盃亦出現一班「新勢力」，克羅地亞喺隊長莫迪歷率領下見關過關，其中喺16強至4強，連續3場淘汰賽踢到加時或互射12碼先晉級，拚搏精神令人動容，雖然決賽不敵法國屈居亞軍，但已經係佢哋世盃史上最佳成績。「歐洲紅魔」比利時坐擁夏薩特及奇雲迪布尼等「黃金一代」，世盃7戰6勝僅喺4強不敵法國，亦贏盡掌聲。一向雷聲大、雨點小嘅英格蘭，少帥修夫基刮起「青春風暴」，16強互射12碼淘汰哥倫比亞克服心魔，並自1990年後再度殺入4強，隊長哈利卡尼以6球榮膺金靴獎，令人喜出望外。



西班牙德國令人失望

有人喜歡有人愁，前兩屆世盃盟主西班牙及德國出現青黃不接，演出差強人意，「狂牛」陣前易帥怒炒洛佩特吉，搵希亞路臨時拉伕，最終16強止步，德國更爆大冷史上首次分組賽出局，誰料「採礦」主帥勒夫竟然有得留低，備受抨擊。



美斯冇癮退出國家隊

阿根廷球王美斯喺巴塞贏盡榮譽，但返國家隊即變「過街老鼠」，今夏佢帶領阿根廷衝擊世盃再度失敗，16強止步受盡千夫所指，結果以31歲之齡宣布無限期退出國家隊。隨住美斯離開，阿根廷正式改朝換代，阿古路、希古恩及迪馬利亞等舊將相繼被除名，保羅戴巴拿及莫路伊卡迪等新一輩頂上，國家隊大門係咪仲會為美斯打開有待觀察。



莫迪歷破壟斷勁擸獎

美斯、C朗兩位巨星多年嚟稱霸球壇各大個人獎項，不過今年終於有新意喇！現年33歲嘅中場莫迪歷，無論喺球會同國家隊都取得驕人成就，佢先協助皇馬連續第3次贏歐聯，接住帶領克羅地亞喺世盃歷史性闖入決賽，呢位近年「最強中場」好波有好報，包攬世盃最佳球員、世界足球先生同金球獎，令頒獎禮不再「沉悶」。



執教22載雲格告別兵工廠

執教阿仙奴22年嘅雲格，喺4月份突然宣布季尾提前離任，最終「兵工廠」煞科戰小勝哈特斯菲爾德，以贏波結束「雲格時代」。雲格執教期間可謂功勳卓越，除3奪英超同7個足總盃冠軍外，亦締造過「全季不敗」同「連續48場不敗」等驚人紀錄。可惜「雲爺爺」近年無論買人及戰術等都受到質疑，球隊連續2季未能出戰歐聯，雲格亦難逃下台命運，不過盛傳靜極思動嘅佢1月份會重出江湖。



寸王犯眾憎難逃魔咒

2016年摩連奴高調接手曼聯，令一眾粉絲以為皇朝再臨，點知「寸王」難逃「3季魔咒」！曼聯今季戰績滑落，更畀列強遠遠拋離，「寸王」慘成箭靶。加上佢戰術沉悶令球迷徹底失望，連球員都好唔開胃。當中保羅普巴同佢喺訓練場上閙交一幕就相當「核突」。12月不敵利物浦後，曼聯終狠心怒炒摩連奴。接任嘅蘇斯克查首戰即迎來大勝，班「魔迷」可謂見到曙光。



球星退役冇得再捕捉

今年球壇有多位名將退休，當中以40歲之齡幫美甲鳳凰城起義取得USL西岸冠軍嘅杜奧巴，喺總決賽輸波後掛靴。佢嘅車仔隊友泰利上季未能帶領維拉重返英超，10月亦宣布結束23年球員生涯，旋即加入維拉教練團幫手，同為前「車手」嘅祖高爾亦喺今年退役。至於愛爾蘭史上最強士哥拿羅比堅尼11月退役後，亦返國家隊助教輔助主帥麥卡菲。



維猜意外身亡狐狸悲鳴

李斯特城泰國班主維猜，10月27日入皇權球場觀看對韋斯咸嘅英超賽事後，打算乘坐直升機離開，點知直升機失控墜毀，維猜連同機師、兩名員工及一位女乘客5人全部罹難。意外發生時，「李城」部分職球員仲未離開球場，有指門將卡斯柏舒米高曾跑到意外現場試圖救人，無奈火勢太猛欲救無從。英國航空事故調查局報告肇事直升機螺旋槳葉裝置連接不良，無法執行機師指令，最終失控墜毀釀成悲劇。



名將變少帥各有際遇

2018年多位名將變教頭，謝拉特接手蘇超格拉斯哥流浪、林柏特執教打比郡、亨利則選擇重返母會摩納哥。前兩者成績唔失禮，「格流」開季一度創下12場不敗紀錄；林柏特更帶領打比郡殺入英聯盃16強，倒戈車路士只因輸兩個烏龍球僅負2比3出局。最差係亨利，呢位前比利時國家隊助教重回摩納哥，帶隊一個月先開齋，令摩納哥歇冬前仲係排緊法甲尾2。



放走保方祖記迎來C朗

祖雲達斯2018年一老走、一老來！效力祖記17年嘅鋼門保方轉投巴黎聖日耳門，但同時亦迎來C朗。40歲嘅保方無緣今屆世盃決賽周，上季結束後全世界以為佢「夠皮」，點知「華麗轉身」加盟PSG。不過祖記球迷今夏充滿驚喜，C朗從皇馬轉投令沉悶嘅意甲再成焦點。雖然C朗已經33歲，但狀態仲弗，有呢位球王助陣，祖記橫掃意甲之餘想稱霸歐聯亦不是夢。



將帥離隊皇馬輝煌終結

2018年法國主帥施丹領軍嘅皇馬繼續喺歐戰威盡，決賽以3比1擊敗利物浦後，歷史性連贏3屆歐聯冠軍。不過上季完結後，呢位功勳教頭急流勇退，主動辭去「銀河艦隊」主帥一職，之後到王牌C朗「跳艦」，喺效力長達9個賽季後毅然離隊，轉戰意甲加盟祖雲達斯。兩人作為皇馬近年骨幹，離開象徵住一個輝煌時代嘅終結。



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