一月驚天轉會　車路士買希古恩搶前四

一月轉會窗即將展開，意英傳媒唱到行，希古恩將同沙利故劍重逢、雙劍合璧助車路士搶英超前四！無論係艾華路莫拉達或基奧特，都未能得到車仔領隊沙利信任；為增強鋒力撻行副偈，車仔已密謀用莫拉達做交易籌碼，希望另加現金購入希古恩。呢名世界盃亞軍前鋒，曾於沙利麾下一季攻入38球，佢亦極希望離開意甲空降英超，以證自己頂級實力。



今年31歲嘅希古恩，近年於意甲呼風喚雨，但於C朗高調征戰意甲後，已被祖雲達斯絕情放棄，本季迫住用外借身份加盟AC米蘭。雖然成為紅黑兵團鋒線主力，但希古恩並未發揮出最高水準，意甲加盃賽上陣19場只有7球，對希古恩嚟講已算失收。希古恩13年離開皇馬後轉投拿玻里，15/16年球季同時任教頭沙利合作愉快，當季上陣42次攻入38球，超高效率令沙利印象難忘，依家車仔要用夏薩特踢「假9」攻堅，難免令沙利思良將。希古恩重未踢過英超，而佢對沙利亦好有信心，故意媒報道佢已向祖記申請離隊，極欲促成今次轉會。



英國《太陽報》亦報道，沙利希望用莫拉達＋現金斟介希古恩，莫拉達曾於祖雲達斯表現優異，回歸意甲亦係個不俗出路，故若今次交易成事，對車仔、希古恩、祖雲達斯同莫拉達嚟講，可謂四贏局面。



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