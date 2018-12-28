粒粒皆星！首訪馬房個個變大細路

運動員將自己年輕的光陰奉獻給自己喜愛的體育，為自己和香港爭取榮耀。在卸下運動員光環後，轉型對他們來說是一大挑戰，為了令一班退役運動員可以踏足社會或轉型前可以廣闊視野，港協暨奧委會轄下的香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）於今年中推出了「星星伴轉型」學長計劃，並在早前特別首次到「星級學長」的工作地點實地感受一下，安排了一班學員到訪香港賽馬會見習騎師學校，在佳節前與一班學長聚首一堂，渡過了溫馨又有意義的一天。



香港賽馬會見習騎師學校的校長、兼前香港羽毛球運動員陳念慈(Amy)，當日以「主人家」身份特別安排參加「星星伴轉型」的學長及學員，包括退役單車運動員黃金寶、郭灝霆，前香港武術代表鄭家豪和耿曉靈及田徑運動員黎振浩等，到馬房與馬匹近距離接觸和餵食紅蘿蔔，並可試坐模擬跑馬機，體驗一下騎師在馬背上的感覺，這個普通人未能踏足的禁區，那天就成為了大家的「歡笑樂園」，互相訴說近況，合照後，隨即亦到課室「上堂」，了解見習騎師和馬會其他職位的日常工作，並在兩位見習騎師的講解下，對馬匹有更多了解。看到一班熟悉的面孔，陳念慈亦十分高興：「我參與這個計畫1年，今次很開心見到很多仔仔女女。」



為了慶祝普天同慶的聖誕即將來臨，Amy更為一班「星星伴轉型」計劃的運動員安排茶會，在歡笑聲和歌聲中，今次參觀活動亦完美結束。對於這個學長計畫，Amy認為對於轉型運動員有一定的幫助：「其實運動員很聰明，你只要啟發他少少，他就知道將來的路要怎樣走。但在剛剛退役到選擇未來道路之際，他們需要的是一條橋，這個計畫就是為他們搭一條路，就能鼓勵他們繼續勇往之前。」



與以前相比，現在的運動員退役後有更多路可以走，比以往年代的人更多選擇，Amy自己亦是成功轉型的退役運動員，她亦想透過計畫好好鼓勵一班後輩勇於嘗試：「人生經過不同階段，每一個階段都可以發光發亮，你在20多歲做精英運動員，退役之後其實只是從頭來過，踏入另一個新階段，以運動員的自律和良好的態度，要重新學習一項新事物，或者再進修都一定難不倒他們。」



在今次星星伴轉型的活動中，有不少「星級學長」都有出席，例如前世界武術冠軍鄭家豪，當年他退役的時候，亦有透過奧委會香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）幫助，現時已經是一間發展公司的高級業務發展經理：「我自己就是HKACEP第一批轉型運動員，現在已經工作了10年，自己當年退役十分倉促，透過奧委會的幫忙慢慢習慣投身社會工作。10年後的今天，奧委會多很多不同機構的支持，增加了很多不同的工作崗位，亦有很多職前職後的培訓，這個星星伴轉型計畫就是其中一個。我經常說，如何可以由運動『員』變成圓滿的『圓』，HKACEP絕對可以幫到他們。」



參加今次計畫的其中一個運動員，是在2016年退役的前單車世界冠軍郭灝霆，退役短短2年已經在事業上有一定成就，更加獲選為傑青，雖然踏入社會後順風順水，但回想當日退役一刻的迷茫，他亦鼓勵即將投入社會的運動員參加計畫：「在這個計畫裡，有不少是已經退役10年或20年的運動員，他們在社會上累積了一定經驗，有他們出來轉型成功個案支持，他們絕對可以給予很多不同的意見，我自己覺得十分有用。」



「星星伴轉型」學長計劃今年首次舉辦，旨在讓新退役的香港運動員與著名的退役運動員建立亦師亦友的關係，透過為期約兩年的互動及分享，為新退役的運動員提供交流及學習機會。





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