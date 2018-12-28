又多2個炮友曝光　摩連奴原來係「食家」

真係衰開有條路！上星期畀人揭發有婚外情嘅前曼聯主帥摩連奴，又被踢爆同另外兩個女人有染，呢個「住家男人」原來係個乜都擺得落口嘅「食家男人」！



據阿根廷媒體報道，早前被爆瞞住老婆Matilde Faria，同現年41歲「IT大媽」Prue Carter-Robinson偷情8年嘅「寸王」，並唔係個只得一名情婦嘅「專一好男人」，最近就有兩名女子──Elsa Sousa同Lelesit Silvana，走出嚟自爆點樣同摩連奴搭上，而且畀到人一種感覺，「寸王」媾女好進取，同教波好唔同。



先講Elsa Sousa，佢係嚟自葡萄牙萊里亞市一間服裝店嘅老闆，2001年摩連奴執教雷利亞嗰陣兩人相識，冇幾耐就行埋。Elsa回憶當年第一次發生關係，依然大讚「寸王」冇得頂：「佢冇戴結婚戒指，我冇理由懷疑佢，佢一直好紳士，當我哋第一次上床，真係好正。佢先點起蠟燭，然後放啲我喜歡嘅歌，然後跪低手放喺心口話：『我覺得你係我嘅，你永遠係我嘅公主，我想同你生BB。』。」



紙始終包唔住火，佢兩個癡纏幾個月之後，畀「寸王」老婆Faria發現咗，雙方攤牌嗰陣，摩連奴話唔可以放棄自己啲仔女，當年36歲嘅Elsa只好退出，離開呢個傲慢嘅男人。



另一單偷食醜聞，就係2010年發生喺非洲肯尼亞，時任皇家馬德里主帥嘅摩連奴，去咗迪亞尼海灘度假，準確咁講係喺Almanara豪華別墅酒店遇到Lelesit Silvana，兩人一撻即着，仲長時間秘密交往，「寸王」同Silvana不時有email通訊。Silvana個親戚話呢個女仔去過歐洲好幾次密會摩連奴，有次係去波蘭Happy添，後尾Faria知道咗，幾乎搞到離婚，「寸王」先至斬纜。



即使消息似乎好確鑿，但係面對呢兩單桃色醜聞，Faria選擇再一次信任丈夫，否認摩連奴不忠，「寸王」自然狗咬都唔認。



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI