扣殺勁定係攔網醒　24大軍爭攞尾彩

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

https://tv.on.cc/sportlive/



邊隊扣殺勁？邊隊攔網醒？一年一度的全港學界精英排球比賽又嚟喇，比賽今日已在青衣體育館開打，男女子各24路大軍為爭決賽席位，將會力拼到底，邊隊會是今屆的王者，除夕（31）日自有分曉，決賽日比賽將移師在調景嶺體育館上演男、女子組冠軍戰，決出新一屆盟主；東網on.cc當日將於《睇體學界台》直播，與球迷一起見証王者誕生，香港亞運排球代表胡樂勤、「蘇雞」蘇肇朗及Angus羅裕章將作專業評述，大家不容錯過。（睇體.學界台將於31日上午11時45分起直播）



今屆男女子組各有24隊參賽，初賽至季軍賽採用3局2勝制，而冠軍戰則採用5局3勝制。今屆男子組的種子隊包括上屆冠軍拔萃男書院、喇沙書院、東華三院吳祥川紀念中學、迦密中學、順德聯誼總會翁祐中學、賽馬會體藝中學、筲箕灣官立中學及香港道教聯合會圓玄學院第二中學。



至於女子組的種子隊方面，爭取衞冕的英華女學校與順德聯誼會鄭裕彤中學、荃灣官立中學、聖公會白約翰會督中學、協恩中學、賽馬會體藝中學、景嶺書院及迦密愛禮信中學，預計賽事鬥得相當激烈。







Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A





