總結：場均40.5分！夏登有咩差過大帝？

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火箭喺NBA主場以127:113擊敗塞爾特人，占士夏登瘋狂攻入45分，近8場平均每場取得40.5分，再次開啟MVP模式，但即使係咁，湖人嘅勒邦占士依然第3次被美聯社選為年度最佳運動員，難怪有網友問，到底大鬍子有咩差過大帝？



由於基斯保羅養緊傷，帶傷上陣嘅夏登喺第1節已火力全開攻入17分，包括3分8投5中，結果佢全場有45分、2個籃板同6次助攻，個人射入9個3分，帶領火箭3連勝。另一方面，艾榮有23分、5個籃板同11次助攻，都阻唔到塞爾特人2連勝結束。



今場係夏登職業生涯第22次得分45＋，壓住勒邦占士位列現役第1位，同時係佢連續8場得分30＋，個人近8場平均每場得分40.5分，而且佢射入9個3分，創出個人單場射入最多3分紀錄，帶領火箭近9場贏8場，賽後大鬍子都唔怕畀人話佢自大。



夏登咁講：「我當然應該進入MVP競爭行列，雖然好多人鍾意黑我，但咁阻唔到我統治比賽。有資格爭MVP嘅人唔多，不過老實講，呢個獎會再次落到我手上。」只不過，勒邦占士第3次被美聯社選為年度最佳運動員，意味外界覺得夏登未及得上大帝喎！



同日，勇士喺主場加時後以109:110不敵拓荒者，史堤芬居里有29分、5個籃板同7次助攻，但佢喺第4節結束前0.2秒，開界外球意外扔入咗，搞到伊古達拿完成唔到絕殺，即使杜蘭特3雙有26分、10個籃板同11次助攻，最後勇士都要2連敗。



火箭 127:113 塞爾特人

公鹿 112:96 紐約人

帝王 117:116 湖人

爵士 97:114 76人

勇士 109:110 拓荒者(加時)



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