冠軍機會嚟喇！阿仙奴咁樣益利物浦

利物浦喺英超主場對阿仙奴前，可能會掩住半邊咀笑，因為兵工廠出現嚴重傷兵潮，陣中有6個後衞有傷，真係要同恨攞冠軍恨咗好耐嘅紅軍球迷講句：「機會嚟喇飛雲！」



現時利物浦領先第2位嘅熱刺6分，甩開第3位嘅曼城7分，假如紅軍能夠喺快車賽程中，連環打爆阿仙奴同曼城，想拎唔到聯賽冠軍都幾難。另一方面，根據英國傳媒報道，阿仙奴嘅比利連、洛賀丁同馬夫洛柏路斯肯定因傷缺陣，加上蒙利爾同梅斯達菲要通過最後體測至能夠候命，據講哥斯尼可能要帶傷頂硬上，咁嘅情況利物浦球迷仲唔偷笑？



利物浦預計正選陣容：

門將：艾利臣比加

後衞：阿歷山大阿諾特、洛夫雲、華基爾雲迪積克、安德魯羅拔臣

中場：韋拿杜姆、法賓奴泰華利斯、拿比基達

前鋒：穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼



阿仙奴預計正選陣容：

門將：賓特尼奴

後衞：列治史迪拿、柏柏斯達夫普路斯、哥斯尼

中場：美蘭尼爾斯、古安杜斯、格列沙加、盧卡斯托拉拿、哥拉辛拿斯

前鋒：拿卡錫迪、奧巴美揚



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