【東體爭議】熱刺想逼走普捷天奴咁款

熱刺喺聖誕快車賽程中連續兩場大勝後，英國有消息傳出，佢哋受到興建新球場影響，高層準備喺1月搞大特賣，目標係籌集7,500萬鎊資金，唔講仲以為，其實熱刺高層想逼走領隊普捷天奴添！



由於興建新球場嘅經費高達10億鎊，熱刺喺今個夏天，成為英超史上首支，冇喺夏季轉會窗買任何球員嘅球會，點知普捷天奴依然能夠領軍殺上聯賽榜第2名，有機會爭冠軍，但可惜嘅係，呢個時候熱刺高層又一盤冷水照頭淋。



據講熱刺準備將迪比利、雲耶馬、尼高杜、雲遜贊臣、洛蘭迪同禾姆全部掛牌，目標係籌集7,500萬鎊資金，不過即使成功，都只係會買個新前鋒做哈利卡尼嘅後備，即係計劃當中，唔會用晒7,500萬鎊去收購新球員。



假如熱刺高層唔願使錢又想有成績，就算普捷天奴未必有好大嘅離心，最後都恐怕會冇癮走人，畢竟唔止曼聯想搵佢，連皇家馬德里都想搵佢幫手。足球世界唔可以永遠講感情，1個冇錢買球員嘅領隊，離開係遲早問題，即管睇下普捷天奴忍到幾耐。



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