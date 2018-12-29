蘇超師徒廝殺　羅渣士：謝四出陰招冇用

蘇超Old Firm打吡又嚟喇，格拉斯哥流浪、些路迪呢對宿敵，將於周六晚正面對撼。每次佢哋對戰都係當地大事，今季更添話題性，事關利物浦「神奇隊長」謝拉特初執教鞭教格流，而前紅軍領隊羅渣士就教些路迪。呢對師徒曾於13/14球季狠狠衝擊英超冠軍，最終功虧一簣，依家雙方變為仇敵，令呢次打吡更加矚目。



格流於首循環作客輸0:1，今次有主場之利，會方決定終極限制客軍球迷入場人數，些路迪僅獲派750張波飛，幾乎係以往7000張球票嘅十分之一。換句話講，到時將會有超過5萬名主隊球迷入場，氣勢肯定嚇死人。



但羅渣士好老定：「就算只得750名球迷打氣，都唔會影響些路迪表現。我哋同往常一樣去部署賽事。球隊上下都對格流好尊重，所以必定全力以赴。」羅渣士咁定不無道理，因為佢參與12次Old Firm打吡從未輸過，唔知謝拉特可唔可以令佢首嘗敗績呢？



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A