【今日睇波指南】留名睇熱刺大屠殺

英超聖誕、新年快車去到第三站,榜首利物浦主場大戰阿仙奴肯定係焦點,但呢期熱刺一樣咁好睇!熱刺不愧係聖誕快車之王,今年一樣遇神殺神,前仗大勝愛華頓6:2後,上仗又數般尼茅夫5蛋,聯賽5連勝後壓過埋曼城升上次席。其中孫興民近3戰入7球,腳風順到冇人有,哈利卡尼為挑戰神射手亦毫無保留,今輪再於主場出擊鬥狼隊,唔知熱刺想入幾多球呢?



直播表

周六2:30pm 港超 傑志 Vs 夢想FC on.cc 東網

周六4:50pm 澳職 FC悉尼 Vs 布里斯班獅吼 Now 639;有線615、655台

周六7:30pm 意甲 祖雲達斯 Vs 森多利亞 Now 638;有線614、654台

周六10:00pm 意甲 拉素 Vs 拖連奴 Now 638;有線603、604、614、654台

周六10:00pm 意甲 帕爾馬 Vs 羅馬 Now 639;有線615、655台

周六11:00pm 英超 熱刺 Vs 狼隊 Now 621

周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 愛華頓 Now 622

周六11:00pm 英超 屈福特 Vs 紐卡素 Now 623

周六11:00pm 英超 李斯特城 Vs 卡迪夫城 Now 624

周六11:00pm 英超 富咸 Vs 哈特斯菲爾德 Now 625

周日1:00am 意甲 拿玻里 Vs 博洛尼亞 Now 638;有線603、604、614、654台

周日1:30am 英超 利物浦 Vs 阿仙奴 Now 621

周日3:30am 意甲 AC米蘭 Vs 史帕爾 Now 638;有線614、654台



