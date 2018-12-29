繼續革命　阿仙奴勢簽十項全能班尼加

一月轉會窗即將重開，列強磨拳擦掌密謀增兵，其中阿仙奴就勢簽西維爾中場、阿根廷國腳班尼加。呢名30歲好波之人，之前曾兩度於兵工廠新帥艾美利麾下作戰，二人合作兩奪歐霸盃冠軍。艾美利今季已買入盧卡斯托拉拿及古安杜斯眼光一流，若成功以1800萬鎊斟掂班尼加，兵工廠中前場陣容就更有睇頭。



據西媒表示，班尼加早前轉經理人，目的就係離開西維爾。日前其經理人已飛抵倫敦，據悉係同艾美利會面商討轉會細節。艾朗藍斯不獲阿仙奴續約，班尼加正好填補其位置，艾帥對班尼加信任有加，相信會用佢打正選，必會影響格列沙加同奧斯爾嘅上陣機會。



班尼加曾於華倫西亞及西維爾年代同艾美利打江山，表現非常出色。西維爾本季於西甲名列前茅，同班尼加光芒四射有關。睇番數據，班尼加本季射入3球並有2次助攻，製造32次入球機會，仲有43次成功攔截，比盧卡斯托拉拿仲多4次，睇到佢有幾全面。自08年起班尼加共代表阿根廷65次，今夏俄羅斯世界盃佢亦有入選並上陣3次。



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