有晒數據　今季利物浦勁過「不敗阿仙奴」

利物浦今季好似樣，聯賽19戰16勝3和高踞榜首成「聖誕冠軍」，唔少球評家都睇好紅軍，可以打破宿命首嚐英超錦標滋味。打足一半賽程都未輸過，自然令人聯想起03/04球季嗰隊「不敗阿仙奴」。該季兵工廠全季未嚐敗績勇奪冠軍，表現非常出色；但若搵當季阿仙奴同本季利物浦做個半程比較，原來紅軍無論攻守都完勝，認真犀利！



03年兵工廠完成19場聯賽，戰績為13勝6和績45分，攻入35球失12球，當中8場保持不失球。今季紅軍成績為16勝3和績51分，入43球失7球，共有12場冇失波。換句話講，利物浦比當年阿仙奴攞6分、入多8球失少5球。



但相對阿仙奴當年勁攞90分封王，紅軍依家仲係冇嘢喺手，要捧盃還需繼續努力。聯賽連勝8場後，紅軍以6分優勢做英超一哥，成為聖誕冠軍，但近十年紅軍兩次做聖誕冠軍，最後都僅攞第二，08年佢哋畀死敵曼聯後上奪冠，14年就更加慘情，遇上謝拉特嘅世紀跣腳，將個獎盃跣咗畀曼城。



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