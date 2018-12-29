呂麗瑤跨出高山低谷　2018最掂係佢

8月26日，雅加達亞運，女子100米跨欄決賽，呂麗瑤將個人最佳時間推前0.02秒，以13秒42的成績摘銅，成為香港首個站上亞運頒獎台的女子田徑運動員，亦填補了香港64年以來亞運田徑個人項目獎牌的空白。猶記得比賽當日，披着香港區旗的她由賽道緩緩步至採訪區，始終流着淚。看似輕巧的獎牌，對於經歷一年跌宕起伏的呂麗瑤而言，很重很重。



「過去一年練習真的很辛苦，我總告訴自己，『不行，我一定要做好，一定要再跑快點』，其實很多時候都在迫自己。」同樣被訓練佔據生活，影響情緒的，還有教練鄧漢昇。「我們花了許多時間備戰，一起看影片分析。『阿昇』的心情一直很矛盾，一方面想我做出成績，另一方面又不想增添我的壓力，更怕我會在亞運傷及舊患，令田徑生涯完結。」汗水與淚水從起跑線蜿蜒至終點，交織而成的，是一面史無前例的銅牌，亦是對兩人的安撫與肯定。



堅持拚搏源自不甘

去年年底，呂麗瑤右膝十字韌帶在一次練習中撕裂，當問及有否想過放棄田徑，她沒有一絲猶豫：「沒有。」義無反顧的堅持，源自不達目標誓不罷休的信念。「我很想破香港紀錄，但一直破不了，很不甘心。從前覺得距離紀錄有一段永恒的距離，但最近兩年成績進步不少，看着距離一點點收窄，只想在退役前達成目標，不曾想過放棄。」



由受傷到踏上亞運頒獎台，最想感謝的仍是鄧漢昇。「有時候他真的很惡很情緒化，甚至會瘋狂罵我，但想深一層，如果他不在乎便不會有情緒，他只是太想我變好，不懂得如何表達而已。」



新年將至，呂麗瑤的願望仍然離不開田徑。「希望能夠跑出13秒2的成績，這個目標已經說了兩年，兩年都以失敗告終，希望能在來年4月的亞錦賽實現，這樣一來離紀錄便近了一大步。相較之下，獎牌反而沒那麼重要。」她頓了頓，笑容不帶一絲陰霾：「最好保持在前三吧。」

■許思彤報道





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