【西多夫】特別顧問費格遜去睇曼聯操練

曼聯喺英超主場對般尼茅夫前，可能會出現紅魔球迷最期待畫面，據講費格遜會現身卡寧頓訓練基地，陪住看守領隊蘇斯克查主持操練。



蘇斯克查球員時代勁聽話，唔扭加人工唔扭轉會，仲肯做後備，費爵爺錫佢好正常，所以英國傳媒提到，佢成為曼聯看守領隊後，要求費爵爺做特別顧問，定期畀意見佢決定陣容同戰術，老人家都應承咗，希望指條明路畀徒弟行下。



事實上，蘇斯克查都好爭氣，領軍連贏卡迪夫城同哈特斯菲爾德，令球迷見番真正嘅紅魔，而且最新消息話，費爵爺會喺英國時間星期六，出現喺卡寧頓訓練基地，到底老人家會畀幾多意見，好難講，但最低限度，話到畀球員聽佢企喺蘇斯克查嗰邊。



名師出高徒，可惜跟過費爵爺搵食嘅球員，冇邊個做得掂領隊，白賴仁笠臣、布魯士、曉士、堅尼、恩斯、舒寧咸同加利尼維利全部唔得，傑斯都唔似特別勁，費爵爺個仔戴倫費格遜更加唔使提，唯有希望，蘇斯克查可以打破宿命啦！ 文：西多夫



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