總結：想喊！2018年NBA最催淚神圖

木狼喺NBA主場加時後以120:123不敵鷹隊，戴歷羅斯正選上陣攻入25分，雖然佢喺加時唔夠體力要坐低，導致木狼最後輸波，但佢今季重新振作，簡直係聯盟感動人物，粉絲幫佢PS嘅自己拉起自己相片，仲被網民捧為2018年NBA最催淚神圖添！



開波冇耐羅斯已經完成招牌剷籃，跟住佢手感保持火熱，到第4節，佢射入3分協助木狼一度領先9分，完場前又飛出場外救波，可惜佢喺第4節結束前突破唔成功，最後傳球失誤錯過絕殺機會，進入加時後仲因為氣力不繼被迫坐低，唔能夠幫木狼贏波。



只不過，羅斯今季喺公牛時代嘅恩師泰保杜指導下，已經搵番失去嘅尊嚴，或者佢喺重傷後，重現唔到MVP時代嘅屈機突破，不過佢嘅外投有明顯進步，今季3分命中率有45.5%，而且平均每場有18.7分、2.8个籃板同4.7次助攻，對得住所有球迷。



今場羅斯有25分、3個籃板同9次助攻，日前木狼作客以119:94擊敗公牛，羅斯重返芝加哥倒戈攻入24分，搞到公牛球迷大嗌MVP，賽後佢嘅粉絲整咗張30歲羅斯拉起21歲羅斯相片，幾乎令所有NBA球迷流眼淚，意思係只有自己可以扶起自己，有型到爆裂。



同日，獨行俠作客以112:114不敵塘鵝，當錫取得34分、2個籃板同3次助攻，包括3分10投7中，創出加盟獨行俠以來得分新高，仲以19歲303日之齡，成為聯盟史上，單場射入7個3分最年輕球員，不過安東尼戴維斯有48分、17個籃板同4助攻，帶領塘鵝結束5連敗。



最新賽果(左方主場)



黃蜂 100:87 籃網

溜馬 125:88 活塞

魔術 116:87 速龍

巫師 92:101 公牛

熱火 118:94 騎士

塘鵝 114:112 獨行俠

木狼 120:123 鷹隊(加時)

金塊 102:99 馬刺

太陽 102:118 雷霆

湖人 107:118 快艇



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