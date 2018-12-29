港超聯　傑志主場火併夢想FC

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【14:20】「中銀人壽香港超級聯賽」周六（29日）於旺角大球場上演2018年最後1場賽事，由傑志於主場迎戰夢想FC。傑志今仗改由門將郭劍橋把關，並由鞠盈智代替受傷的林恩許上陣，另外亦有年青後衞羅梓駿擔任正選。而夢想FC今仗則由屠俊翹把關，而隊長陳偉豪亦傷癒復出。雙方正選陣容如下：



傑志正選陣容：

23 郭劍橋（門將）

2 列斯奧

7 費蘭度

9 盧卡斯

11 泰迪

13 李毅凱

19 黃洋（隊長）

24 鞠盈智

31 羅梓駿

32 華杜斯

44 中村祐人



夢想FC正選陣容：

17 屠俊翹（門將）

5 柏保路

8 馬高斯

10 祖亞昆

11 希堅奴

13 謝敏榮

15 陳偉豪（隊長）

45 潘栢安

74 梁國威

93 陳皓駿

95 雷文迪



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「中銀人壽香港超級聯賽」今午假旺角大球場上演2018年最後一場賽事，由傑志主場迎戰夢想FC，雙方今季曾於高級組銀牌賽碰頭，結果「藍鳥」以2比1小勝晉級。儘管傑志聯賽的跨季不敗紀錄告終，但他們假若今仗能全取3分，便跟榜首富力R&F的距離縮至1分。至於夢想FC雖然目前在聯賽位列尾二，但球隊亦期望乘着最近兩戰皆勝的強勢，充當攔路虎角色。（on.cc東網周六下午2時30分直播）



打起信心 備戰亞冠

上仗於高級銀牌賽4強戰淘汰東方龍獅奪得決賽入場券的傑志，雖然錄得3連勝，惟主教練朱志光認為球隊仍有不少改善空間︰「上場比賽有啲細節唔係做得太好，不過呢場勝仗對日後嘅比賽有好大幫助，無論球員信心抑或落到場發揮，都起到好大作用。」



朱Sir續稱，球員需要開始為應付明年出戰亞冠外圍賽而努力︰「其實之前我都同球員講過，差唔多開始準備亞洲賽，佢哋都有心理準備，亦知道我揀選緊球員出戰。我哋有6個外援，所以只要羅拔傷愈，我都會畀佢落場證明自己能力。」傷兵方面，除鄭展龍早前操練拉傷外，列斯奧及林恩許均有微傷，上陣與否有待觀察。



月初曾與凱景合演「入球騷」的夢想FC，該仗以4比3險勝並取得寶貴3分，儘管在聯賽榜未能脫離尾二位置，但也跟排第8位的理文同分，同時最近兩仗亦取得勝利。回顧上仗贏波過程，夢想FC主教練梁志榮坦言賽果最重要︰「上場比賽最重要都係攞到3分，其實兩隊爭勝心都好強，好想去贏，因為大家都知道積分榜形勢，所以最終賽果係最重要。」



狀態不足 鬥志搭夠

對於球隊距離上場正式比賽有長達超過3周的休戰期，「細榮」則希望球員能夠保持住上仗贏波的鬥心︰「我哋有成3個禮拜冇比賽，反觀傑志喺我哋對完凱景後，都持續有比賽，因此我哋上個禮拜都搵咗南區踢友賽，狀態實在唔算好。不過都希望班球員喺決心同鬥志方面，可以彌補狀態上嘅不足，特別球隊最近都連贏兩場，都打番起個信心。」



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