港超聯　鞠盈智盧卡斯各入兩球　傑志大勝

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（29日）於旺角大球場上演今年最後一場賽事，傑志憑着鞠盈智及盧卡斯兩人梅開二度，再加上泰迪的入球，以5比0擊敗夢想FC。



「藍鳥」甫開賽便積極搶攻，開賽不足1分鐘便有盧卡斯右路窄位起腳被屠俊翹救出，隨後12分鐘鞠盈智左路殺入禁區扭過敵衞起腳亦被救出。



華杜斯戰至28分鐘幾乎先開紀錄，惟其於右路窄位的近射卻告中柱。傑志雖然於33分鐘有盧卡斯的入球被判無效，但球隊戰至36分鐘先有泰迪把握角球攻勢近射入網，及後再於45分鐘有鞠盈智接應華杜斯妙傳入楔禁區單刀建功，主隊半場帶着領先兩球的優勢進入更衣室。



傑志於換邊後不久連入兩球，先有盧卡斯於49分鐘接應隊友右路傳中插水式頭槌攻門破網，而鞠盈智則在58分鐘接應盧卡斯左路傳中頂入，將比數擴至4比0。夢想FC戰至61分鐘有機會破蛋，惟前鋒希堅奴於禁區頂接應潘栢安橫傳抽射高出。



「藍鳥」於比賽尾段再有入球進帳，盧卡斯接應鞠盈智斜傳於禁區頂快射得手，最終傑志以5比0擊敗夢想FC，在全取3分後跟冠忠南區同分，目前傑志跟南區尚未對賽，固以較佳得失球數字升上聯賽次席，僅落後榜首的富力R&F 1分。



傑志主教練朱志光於賽後表示，雖然球隊在贏波後升上第2位，但他認為聯賽始終是漫漫長路，因此目前情況並不代表一切。



「朱Sir」亦指，由於隊中南韓中堅金奉珍曾返回家鄉進行手術，目前仍需一段時間康復，因此球隊正在接洽一名亞援守衞加盟，並期望在兩日內能夠落實轉會。至於在完半場前因傷退下火線的中村祐人，「朱Sir」則表示其傷勢嚴重，並無法出戰省港盃，故此會為他向香港隊申請退隊。