【有片】最黐線後衞上訴失敗　踎監9個月

最暴力後衞列卡度卡達被終極判監，呢位22歲英格蘭球員於今年5月瘋狂毆打1位女司機，經過超過年調查審訊後，被判入監9個月。佢之後提出上訴，但依家都被駁回，意味需要正式入獄，前途毀於一旦。



事件發生於今年5月，當時列卡度卡達將部白色私家車停喺露天停車場時，有部黑色私家車駛至，準備停喺隔離位，但卻唔小心擦撞到列卡度卡達部車，佢立即落車，搵黑色車嘅女司機理論，後者突然駛走，但疑似踩錯油門，再撞向卡達部車嘅車尾。



讀緊護士課程嘅女司機知道出事，將車泊埋一邊，列卡度卡達走向司機位，對佢拳打腳踢，仲想拉女司機落車，但未能成功，女司機急急開車走人。女司機事後入院檢查，發現多處受傷，包括手指骨折。



整個過程被停車場閉路電視影低，證據確鑿，列卡度卡達冇得抵賴，佢之前亦已被所屬嘅蘇冠球會恩華尼斯炒魷，依家仲要坐監。



列卡度卡達出身於阿士東維拉青訓系統，入選過英格蘭U17國家隊，佢2014年獲提拔上一隊名單，當時維拉仲喺英超比賽。列卡度卡達之後被外借去登地、唐卡士打，上年轉投恩華尼斯，佢坐完監之後，恐怕都冇球會會再收留佢。



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