菁英盃　佳聯元朗砌富力R＆F搶尾胡

周日（30日）菁英盃A組於旺角大球場上演獨腳戲，由佳聯元朗與富力R&F碰頭，「橙衫軍」主教練郭嘉諾表示，為尊重賽事的原意，打算今仗派出多於兩名U22球員上陣；富力主帥楊正光稱球隊雖在「高級組銀牌賽」4強出局，但今仗依舊會作出輪換，跟對手一樣渴望搶得2018年「尾胡」！（周日下午5時30分開賽）



近3周均沒有正式賽事的佳聯元朗，郭嘉諾坦言擔心球隊狀態︰「12月初嗰兩場波都睇到球員狀態不足，我諗如果冇去集訓的話，情況會更差，但其實嚟緊1、2月都好多波踢。」「郭Sir」表示隊中年輕小將雖缺乏經驗，今仗仍希望派出較多U22球員落場︰「我哋係注重青訓，所以會落多過兩個U22球員，始終佢哋值得有機會。當中前鋒李靄軒好有能力，希望佢經過今場波後，攞多啲信心，喺聯賽出多啲。」至於早前球隊公布新加盟的中華台北中堅王睿，其工作證尚未辦妥，要待下仗聯賽作客對香港飛馬才能上陣。



上仗於「高級組銀牌賽」4強不敵和富大埔的富力R&F，主教練楊正光表示滿意整體表現，並認為賽果未能反映比賽過程︰「上場喺『樂仔』（陳俊樂）被逐離場後，其實大家都肯走多步，顯示係有拼勁同鬥心，奈何咁早踢少個點都係難踢，但我哋都製造到唔少攻勢，防守亦幾出色，令大埔進方面發揮唔到最好。」是役有陳俊樂及白鶴停賽，「光Sir」表示影響不大，會依照上場菁英盃之安排，給機會陣中較少上陣的球員落場。