【賽後解碼】VAR之下　C朗只係小嘍囉

周六(29日)晚意甲早場，祖雲達斯又係靠C朗一人救全家，祖記上場正選收起C朗，幾乎出事，結果要靠佢後備上陣入波，先至執番1分。



教練阿里基今場派番C朗擔正，果然立竿見影，開波唔夠2分鐘就由佢為祖記先紀錄，之後再靠佢射入12碼，主場以2:1擊敗森多利亞。



不過，祖雲達斯今場表現麻麻，中場欠缺創造力，又經常斷纜，上半場一味喺後場猜，鋒線球員得唔到足夠供應，相當難踢，搞到C朗一度「隱形」，之後更有安利簡恩禁區內疑似犯手球，球證睇完VAR(視像球證)後，吹罰12碼，森多利亞由老將加利亞雷拉射入12碼扳平。



C朗下半場發揮大佬本色，以個人力量喚醒球隊，佢先係遠射中楣，跟住勁頂省中人出界，令祖記打番起氣勢。逼到森多利亞陣腳開始亂，後衞阿歷士費拉利又係禁區內疑似犯手球，球證又要睇VAR，先至吹罰12碼，C朗主射入網，再幫祖記領先。



踢到補時VAR第3次出手，森多利亞中場沙普拿拉射入世界波，以為祖記又要失分，但球證睇番VAR，發現佢越位在先，改判唔入，祖雲達斯先至驚險保住勝果。



祖雲達斯一陷入困局，都係要靠「朗一招」，但呢招對付阿特蘭大、森多利亞之流，都好勉強，更何況面對其他強隊，特別係歐聯勁旅時，恐怕更加難，教練阿里基係時候要諗下「Plan B」，因為VAR唔係次次都幫佢哋。



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